Donato Carrisi e il suo La bugia dell' orchidea per la rassegna Un Palazzo di libri

Lunedì 9 marzo alle 18:30 si tiene presso la Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale il quarto appuntamento della rassegna “Un Palazzo di libri”, curata da Nadia Terranova ed Elisabetta Pozzi. Durante l’evento, sarà presente l’autore Donato Carrisi che presenterà il suo romanzo “La bugia dell'orchidea”. L’incontro si svolgerà nell’ambito di una serie di eventi letterari organizzati nella sede storica.

Donato Carrisi è uno scrittore raffinato e molto amato dai lettori: ogni suo romanzo è un evento, e La bugia dell'orchidea non fa eccezione, è ai vertici delle classifiche e ricoperto di recensioni positive. È un romanzo fatto di segreti e inquietudini, che si apre con una scena terribile e magistralmente descritta e conduce piano piano fino al cuore del buio creato da ciò che inconfessabilmente non diciamo nemmeno a noi stessi.

La rassegna "Un Palazzo di libri" prosegue con Pietro Grasso e il maxiprocesso a Cosa NostraL’ex presidente del Senato e magistrato Pietro Grasso sarà a Genova per partecipare – mercoledì 25 febbraio, ore 18:30, Sala del Maggior Consiglio –...

