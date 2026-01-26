Le autorità del Minnesota avviano un’indagine sull’omicidio di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, ucciso da agenti federali anti immigrazione. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle operazioni di polizia e sulla tutela dei diritti civili in situazioni di tensione. Un episodio che apre un dibattito su sicurezza e rispetto delle normative in ambito migratorio.

Arriva Tom Homan in Minnesota, con l'obiettivo di rimettere ordine. Il conflitto tra gli agenti federali e le autorità locali, che portano caffè e ciambelle ai manifestanti, va ancora una volta in tribunale. C'è anche un'altra rivalità da gestire: quella tra Homan e Kristi Noem, la ministra per la Sicurezza nazionale che continua a mentire Le autorità del Minnesota vogliono condurre un’inchiesta sull’omicidio di Alex Pretti, l’infermiere di 37 anni immobilizzato e poi ucciso dagli agenti federali anti immigrazione sabato a Minneapolis, ma l’Amministrazione Trump blocca tutto, dice che è stata legittima difesa, che Pretti costituiva una minaccia – proprio come è accaduto il 7 gennaio scorso quando, sempre a Minneapolis, un agente federale ha ucciso Renee Good, sparandole dal finestrino dell’automobile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump manda a Minneapolis il suo zar anti migranti a gestire la bugia di stato

