Nel cuore della Casa Bianca con Susie Wiles | la discreta ma potente capo di gabinetto del presidente Donald Trump Parte 1 di 2

Nel cuore della Casa Bianca, Susie Wiles rivela i retroscena di una straordinaria carriera, tra tensioni politiche e decisioni decisive. In questa prima parte dell’intervista, la potente capo di gabinetto di Donald Trump svela dettagli sul disastro del DOGE di Elon Musk, l’impegno dell’FBI nelle indagini del 6 gennaio e un episodio in cui Trump l’ha rimproverata. Un’occasione unica per conoscere da vicino le dinamiche di potere a Washington.

© Vanityfair.it - Nel cuore della Casa Bianca con Susie Wiles: la discreta ma potente capo di gabinetto del presidente Donald Trump (Parte 1 di 2) Nella prima parte dell'intervista di Vanity Fair a Susie Wiles, il capo dello staff parla del disastro del DOGE di Elon Musk, del «lavoro incredibile» dell'FBI nelle indagini del 6 gennaio e di come Trump l'abbia rimproverata una volta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it Leggi anche: La personalità disfunzionale di Trump raccontata dal suo capo staff Susie Wiles Leggi anche: Donald Trump ha demolito una parte della Casa Bianca – Il video Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Susie Wiles rompe il silenzio e la Casa Bianca serra i ranghi; Susie Wiles: “Trump ha personalità da alcolista”. Poi nega. E’ bufera sulla capa di gabinetto; Susie Wiles svela tensioni e controversie interne alla Casa Bianca di Trump; Ricorderemo per sempre il tuo sorriso: filmati strazianti della più giovane vittima di Bondi. Le confessioni sorprendenti di Susie Wiles dalla Casa Bianca: "Trump ha personalità da alcolista. E Vance..." - Susie Wiles, influente capo dello staff della Casa Bianca, si è aperta in un’intervista a Vanity Fair sul presidente Donald Trump e sui suoi collaboratori più stretti. notizie.it

La Casa Bianca apre le porte al Natale: simboli e significato dei 50 alberi e delle decorazioni - Il tema delle decorazioni natalizie alla Casa Bianca, scelto da Melania Trump, è: “Casa è dove sta il cuore”. fanpage.it

Si finge il capo dello staff di Trump e inganna l’élite Usa con l’IA: truffata Susie Wiles, la “ninja” della Casa Bianca - Qualcuno che si fingeva il capo dello staff della Casa Bianca, Susie Wiles, è riuscito a ingannare senatori, governatori e top manager statunitensi grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. ilmessaggero.it

Il cuore e l'orgoglio della CITTÀ GARGANO. Sono giorni bui per l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Tra l’attuale governance della Fondazione e il personale dipendente si è creata una frattura che fatica a ricucirsi. E così, “in un momento storico in cui l' - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.