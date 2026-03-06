Don Mauro è tornato a casa e questa notizia ha suscitato entusiasmo tra i fedeli, che lo hanno accolto con abbracci. Prima ancora di ascoltare parole, sono state le immagini a comunicare l’evento, come lo striscione apparso lungo via Roma con la scritta

Le belle notizie arrivano prima agli occhi che alle parole. E l’altra sera a raccontarne una è stato lo striscione apparso lungo via Roma, semplice e diretto: "Bentornato don Mauro". Una frase che emoziona perché non è soltanto un saluto ma il segno che una storia difficile sta lentamente trovando un nuovo inizio. Per capire perché quello striscione emozioni tanti fanesi bisogna tornare a luglio scorso, quando un’altra notizia aveva attraversato la città come un brivido: Don Mauro Bargnesi, 71 anni, parroco della comunità di San Cristoforo, era stato colpito da una grave emorragia cerebrale mentre si trovava a Sant’Agata Feltria con i ragazzi della parrocchia per un campo scuola estivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Don Mauro torna a casa. I fedeli lo abbracciano

Leggi anche: Torna la Messa degli auguri a Casa Don Venturini

Leggi anche: Donna scomparsa a Montevarchi, l'appello di Don Mauro Frasi

Una raccolta di contenuti su Don Mauro.

Discussioni sull' argomento Don Mauro torna a casa. I fedeli lo abbracciano; Don Mauro è tornato in parrocchia: Ora si sta riprendendo dall’ictus; Atletico Ascoli-Chieti si giocherà al Don Mauro Bartolini; Noi Torino, Mauro Tonello è il nuovo presidente.

[Serie D] Sfida casalinga per i bianconeri. Si gioca domani, domenica 1 marzo, alle 14.30 al Don Mauro Bartolini di Monticelli. Le probabili formazioni, le altre partite e la classifica - facebook.com facebook