La tradizionale Messa degli Auguri di Natale di Fondazione La Ricerca torna quest’anno presso la Pellegrina, nell’antico complesso alle porte della città. L’evento si svolge nella sede di Casa Don Venturini, un luogo di accoglienza per persone con HIV-AIDS, e della comunità di doppia diagnosi Emmaus, rafforzando il senso di comunità e solidarietà natalizia.

© Ilpiacenza.it - Torna la Messa degli auguri a Casa Don Venturini

Quest'anno la Messa degli Auguri di Natale di Fondazione La Ricerca sarà celebrata alla Pellegrina nell'antico complesso alle porte della città, dove hanno sede la casa accoglienza per persone in hiv-aids "Don Venturini" e la comunità di doppia-diagnosi "Emmaus" (Strada Agazzana 68).

