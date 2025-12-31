Donna scomparsa a Montevarchi l' appello di Don Mauro Frasi

Una donna di 48 anni, Milly Godfried, di origini olandesi ma residente da tempo a Montevarchi, è scomparsa da alcune ore. Don Mauro Frasi ha lanciato un appello per rintracciarla. La donna parla italiano fluentemente e si trovava nel territorio di Montevarchi al momento della scomparsa. Si invita chiunque abbia informazioni a rivolgersi alle autorità competenti.

Una donna di 48 anni è scomparsa da alcune ore da Montevarchi. Si tratta di Milly Godfried di origini olandesi ma che parla bene l'italiano e che da tempo vive nel territorio di Montevarchi. Per far partire le indagini e le ricerche è stata sporta denuncia.L'appello è partito dai social da dove.

