Dolceamaro Universo femminile Dai corsi di difesa personale al doppio rosa di tennis

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, a Lucca si svolgono diversi eventi dedicati all’universo femminile. Sono in programma iniziative che coinvolgono arte, cultura, musica, sport, lavoro, teatro e natura, iniziando già da oggi. La giornata prevede corsi di difesa personale e incontri legati al doppio “rosa” nel tennis. L’intera manifestazione si estende su più giorni e offre spazi di approfondimento e partecipazione.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo) a Lucca una serie di appuntamenti che, a partire oggi, declineranno l'"Universo Femminile" nell'arte, nella cultura, nella musica, nello sport, nel lavoro, nel teatro e nella natura. Nel programma varato dal Comune di Lucca oggi alla biblioteca civica Agorà alle 17 "Donne straordinarie storie da raccontare", Letture di storie di donne per bambini e bambine dai 4 agli 8 anni. Domani, sempre alla biblioteca civica Agorà alle 15.30 "Botaniche cacciatrici di piante", incontro con Silvia Fogliato e alle 16.30 "Le donne che siamo" per leggere insieme poesie scritte da donne in uno spazio di ascolto, presenza e condivisione.