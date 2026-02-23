A Traversara un corso gratuito di difesa personale femminile

La Pro Loco di Traversara ha organizzato un corso gratuito di difesa personale femminile, motivato dalla crescente richiesta di autodifesa. L'evento si svolgerà mercoledì 4 e 11 marzo alle 20, presso il centro civico del paese, e mira a fornire tecniche pratiche per aumentare la sicurezza delle partecipanti. Sono attese donne di ogni età interessate a migliorare le proprie capacità di protezione personale. Le iscrizioni sono aperte fino a pochi giorni prima dell'inizio.

La Pro Loco di Traversara promuove un corso gratuito di difesa personale femminile che si terrà mercoledì 4 e mercoledì 11 marzo, dalle 20.30 alle 22, presso il Centro Civico di piazza don Modanesi 11. L'iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo e la collaborazione del.

