Metodo Kma corso di difesa personale rivolto alle donne a partire dai 12 anni in poi

Si è svolta martedì 17 nella sala degli Arazzi, una conferenza stampa per la presentazione del corso di difesa personale con il metodo Kma rivolto alle donne e a cura della società sportiva Krav Maga Academy. All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore comunale Francesco Carità e gli istruttori della società sportiva Luca Maestri e Alessia Ruggeri, che hanno illustrato nel dettaglio i contenuti del corso edizione 2026. La prima lezione sarà di presentazione e prova ed è gratuita e senza impegno. Le iscrizioni saranno aperte solo al termine della lezione di presentazione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

