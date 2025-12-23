Aiuti per San Paterniano | Dodicimila euro alla mensa

San Paterniano riceve un sostegno immediato di 12.000 euro destinati alla mensa. Questa prima somma rappresenta un aiuto concreto, con l’obiettivo di garantire servizi di qualità. A partire dall’anno prossimo, si prevede l’implementazione di un contributo strutturale per sostenere il funzionamento della mensa nel tempo, assicurando continuità e miglioramenti.

"Subito 12 mila euro per la mensa di San Paterniano e dal prossimo anno penseremo ad un contributo strutturale". E’ la soluzione individuata dall’assessore al Bilancio Alberto Santorelli per rispondere alla richiesta d’aiuto lanciata dall’ Opera Padre Pio, attraverso le pagine del nostro giornale, per la gestione della mensa di San Paterniano. Le risorse immediate (12mila euro) sono state individuate nel budget di bilancio dei Servizi sociali: i vertici dell’Opera Padre Pio proprio ieri mattina hanno avuto un incontro con la dirigente Roberto Galdenzi. "Al di là di questo specifico contributo – aggiunge l’assessore Santorelli – c’è il mio impegno ad individuare risorse strutturali come già stiamo facendo per altri settori, dagli anziani agli affitti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

