Roccapiemonte Trezza | Casa dell’Acqua dopo nove anni e il sindaco si vanta

Luisa Trezza denuncia che, dopo nove anni di attese, la Casa dell’Acqua di Roccapiemonte è tornata operativa, ma il sindaco si è limitato a vantarsi dell’avvenuto. La consigliera comunale di minoranza sottolinea come molte promesse siano rimaste irrealizzate e che l’intervento, annunciato con entusiasmo, rappresenta solo un passo parziale. La riattivazione, infatti, non risolve ancora tutte le criticità di distribuzione idrica nel quartiere. La questione resta aperta per i cittadini.

Tempo di lettura: 3 minuti Luisa Trezza, consigliera comunale di minoranza e già assessore dell'amministrazione del sindaco Andrea Pascarelli (2012–2017), interviene per fare chiarezza dopo le dichiarazioni del sindaco sulla riattivazione della Casa dell'Acqua di via Berlinguer. Il Sindaco ha dichiarato: « Non mi sono mai perso d'animo », riferendosi all'attivazione della Casa dell'Acqua. « Dopo quasi nove anni di amministrazione, il sindaco Carmine Pagano non può vantarsi di un'opera acquistata con fondi comunali dal Comune di Roccapiemonte nel 2016, durante l'amministrazione Pascarelli – dichiara Luisa Trezza – né può affermare che l'opera per la quale si sta spendendo da ben nove anni fosse stata abbandonata dall'amministrazione precedente.