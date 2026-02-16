Cartello anonimo segnala la carenza di presidi per diabetici ma la Asl smentisce | Non è questa la modalità per comunicare con i pazienti

Un cartello anonimo ha segnalato una mancanza di presidi per diabetici al distretto di Ortona, ma la Asl risponde che non ci sono problemi di approvvigionamento e invita i pazienti a usare canali ufficiali. La comunicazione ufficiale della Asl sottolinea che, in realtà, le scorte di dispositivi medici sono regolari e non si registrano interruzioni, anche alla luce delle recenti segnalazioni dei cittadini.

“Nessuna carenza dei dispositivi per diabetici al distretto di Ortona. Vale per la giornata odierna come per la scorsa settimana”. Il chiarimento arriva da Renato Lisio, direttore dell’area distrettuale 1 della Asl Lanciano Vasto Chieti, in merito alla mancanza dei presidi, segnalata da un cartello anonimo comparso all’interno della struttura. “È evidente che quel foglio non aveva alcuna valenza informativa reale - aggiunge Lisio - per varie ragioni: non è certamente quella la modalità che abbiamo per comunicare con i pazienti, per i quali può avere valore solo un documento che sia realmente riconducibile all’azienda, con tanto di numero di protocollo, carta intestata e firma di un responsabile, elementi che caratterizzano le nostre comunicazioni ufficiali.🔗 Leggi su Chietitoday.it Papà violenta la figlia minorenne in diretta streaming, un utente anonimo lo segnala e lo fa arrestare Un uomo è stato arrestato a Madrid dopo aver trasmesso in diretta streaming gli abusi sulla figlia di sette anni. Paolo Rossi: «La Juve vuole prendere Mateta perché sa di avere questa carenza. Ma così ammazza uno tra David e Openda» – VIDEO Paolo Rossi commenta le recenti strategie di mercato della Juventus, evidenziando l’intenzione di acquistare Mateta per colmare una carenza nella rosa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il cartello a corrente alternataUna telespettatrice ci ha inviato un'immagine relativa ad una situazione che si è verificata al quartiere Dora. Il cartello di pericolo segnala un tombino oggetto di lavori. Secondo la segnalazione, ... rainews.it Nessuna carenza di dispositivi per diabetici al distretto sanitario di Ortona: le forniture sono regolari Il direttore dell'Area distrettuale 1, Renato Lisio, smentisce le voci legate a un cartello anonimo e rassicura i pazienti: l'assistenza è garantita Superato il dis - facebook.com facebook Nessuna carenza di dispositivi per diabetici al distretto sanitario di Ortona: le forniture sono regolari Il direttore, Renato Lisio, smentisce le voci legate a un cartello anonimo e rassicura i pazienti: l'assistenza è garantita Leggi asl2abruzzo.it/dispositivi-p x.com