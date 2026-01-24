verissimo tra gli ospiti del weekend

Nel prossimo weekend, Verissimo condotto da Silvia Toffanin ospiterà diversi volti noti del panorama italiano. Tra gli ospiti del 24 e 25 gennaio figurano Anna Valle, Rettore, Alessandra Martines, Gabriel Garko, Anna Safroncik, Claudia Pandolfi e Marcella Bella. Un appuntamento dedicato a interviste e aggiornamenti sulla vita e la carriera di questi artisti, offerto con la consueta sobrietà e attenzione ai dettagli.

Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 24 e 25 gennaio ci sono Anna Valle, Rettore, Alessandra Martines, Gabriel Garko, Anna Safroncik, Claudia Pandolfi e Marcella Bella. Sabato 24 e domenica 25 gennaio su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo. Sabato alle ore 16.30 a Verissimo Anna Valle, protagonista della nuova serie, in onda dal 28 gennaio su Canale 5, Una nuova vita. In studio anche Rettore, artista simbolo da sempre di libertà e ribellione, Alessandra Martines con le dure prove affrontate nella sua vita e Killian Nielsen che parlerà del complicato rapporto con sua madre Brigitte. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

