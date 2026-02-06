Paolo Bonolis Lino Banfi e Matteo Paolillo sono tra gli ospiti del weekend di Verissimo 7-8 febbraio

Questo fine settimana, Silvia Toffanin torna con due puntate di Verissimo, in onda sabato e domenica su Canale 5. Tra gli ospiti ci sono Paolo Bonolis, Lino Banfi e Matteo Paolillo. La conduttrice li intervisterà parlando di carriera e progetti futuri, mentre i fan potranno scoprire qualche retroscena inedito. Due giorni pieni di interviste e incontri con personaggi noti dello spettacolo.

Doppio appuntamento in compagnia di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 7 e domenica 8 febbraio su Canale 5 Verissimo, tutti gli ospiti del weekend 7-8 febbraio. Sabato 7 febbraio 16.30:  A Verissimo, Ezio Greggio  ed  Enzo Iacchetti, ancora una volta in coppia alla conduzione della nuova edizione, in onda in prima serata, di Striscia la Notizia. Prima intervista-ritratto per la celebre attrice turca Serra Ylmaz. E prima volta a Verissimo anche per  Matteo Paolillo, giovane attore di grande talento, al cinema con Io e te. Inoltre, si racconterà in studio  Giorgia Wurth, tra le protagoniste femminili della serie di Canale 5, Colpa dei sensi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

