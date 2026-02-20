Rita De Crescenzo ospite a Verissimo ecco quando

Rita De Crescenzo sarà ospite a Verissimo, un evento che molti attendevano da tempo. La sua partecipazione è stata annunciata dopo settimane di rumors e conferme ufficiali. L’intervista andrà in onda nella prossima puntata del programma, prevista per la fine di questo mese. La showgirl parlerà della sua carriera e delle sfide recenti che ha affrontato. I fan sono già in trepidazione per ascoltare le sue parole e scoprire i dettagli di questa intervista tanto attesa.

Rita De Crescenzo torna in tv e stavolta sarà ospite a Verissimo: ecco quando la vedremo nel salotto di Silvia Toffanin. Il nome di Rita De Crescenzo torna a far discutere il web. In queste ore infatti è stato annunciato che la celebre tiktoker partenopea, dopo essere già stata protagonista a Belve qualche mese fa, sta per tornare nuovamente in tv. Stavolta l'influencer sarà ospite a Verissimo e proprio nel salotto di Silvia Toffanin si racconterà a cuore aperto. Ma non solo. Nel corso della chiacchierata con la presentatrice di Canale 5, la De Crescenzo farà luce su un episodio avvenuto pochi giorni fa. Verissimo anticipazioni 21-22 febbraio: Rita De Crescenzo ospite da Silvia Toffanin. A Verissimo arriva la nota tiktoker: le anticipazioni Domani e domenica tornerà Silvia Toffanin. Da TikTok al fenomeno Roccaraso, chi è Rita De Crescenzo. L'infanzia difficile, i figli avuti in giovanissima età, le vicende giudiziarie e i problemi con le droghe, fino alla rinascita come influencer e imprenditrice. Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana. Dopo Belve, la tiktoker Rita De Crescenzo sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, questa domenica.