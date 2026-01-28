Carlo Conti ospite domenica a ‘Verissimo’

Domenica, Carlo Conti sarà ospite per la prima volta a ‘Verissimo’. L’attore e conduttore si siederà davanti alle telecamere di Silvia Toffanin, pronto a raccontare qualcosa di sé e a incontrare il pubblico di Canale 5.

(Adnkronos) – Domenica Carlo Conti sarà ospite, per la prima volta, di 'Verissimo', il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. A darne notizia è un post sul profilo Instagram della trasmissione: "Uno dei conduttori più amati e stimati della televisione italiana. Per la prima volta domenica a #Verissimo. Carlo Conti!", si legge nell'annuncio. Il conduttore, in procinto di guidare il suo quinto festival di Sanremo, sarà protagonista di un'intervista ritratto. La puntata di domenica andrà in onda alle 15.30 su Canale 5.

Approfondimenti su Carlo Conti

Carlo Conti sarà ospite d’onore a Verissimo domenica 1 febbraio, alle 15.

Sanremo 2026 si avvicina e Carlo Conti ha annunciato il primo ospite ufficiale durante il TG1.

