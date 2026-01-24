Un lieto evento che riempie di gioia il San Giuseppe Moscati di Avellino | benvenuto Tommaso

Un lieto evento si è recentemente celebrato al San Giuseppe Moscati di Avellino: è nato Tommaso, figlio di Diana Luongo e Fabio Sarno. L’arrivo del neonato ha portato entusiasmo e soddisfazione nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale, testimoniando l’importanza di momenti di gioia e speranza per le famiglie e la comunità locale.

Benvenuto Tommaso, piccolo capolavoro di mamma Diana Luongo papà Fabio Sarno. Festa grande nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, dove poche ore fa è venuto al mondo il piccolo Tommaso accolto con grande gioia e amore da tutta la famiglia. Un evento speciale per i suoi fratelli maggiori Leonardo e Domenico che lo hanno atteso intrepidi in questi lunghi nove mesi. "Che la vita sia per te sempre gioiosa serena e costellata di amore. Sei l'amore più grande della nostra vita fratellino nostro. Ti proteggeremo sempre con amore e Forza".

