Napoli-Torino 2-1 venerdì Santos | Alisson e Elmas stendono i granata

Nel match tra Napoli e Torino, il risultato finale è stato di 2-1 in favore dei partenopei. Alisson e Elmas hanno segnato i gol che hanno deciso l'incontro, mentre il Torino ha tentato di reagire nel finale. La partita si è disputata venerdì e ha visto il Napoli gestire il gioco con attenzione, nonostante qualche difficoltà nel finale.

Era un’occasione.Toro. E il Napoli l’ha sfruttata al meglio. Con una partita solida, quadrata, che pure si è ingarbugliata nel finale in pieno stile azzurro di questa stagione. E anche con una manovra finalmente accattivante. Sarà stata la presenza di Kevin De Bruyne finalmente in panchina - e poi in campo nel finale per ritrovare subito minutaggio -, ma quello visto ieri al Maradona è un Napoli che ha convinto anche chi era pronto a puntare il solito dito. Anche perché vincere era l’unica alternativa e la vittoria ti regala un weekend di tranquillità assoluta, di comodità sul divano pensando al Lecce e a come darsi lo slancio per la qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

