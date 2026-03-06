Diretta gol Serie A LIVE | Alisson Santos sblocca Napoli Torino

Al termine della 28esima giornata di Serie A, la partita tra Napoli e Torino si è conclusa con un gol di Alisson Santos che ha aperto le marcature. La cronaca in diretta ha seguito passo passo le azioni più importanti, con sintesi, tabellino e risultati aggiornati in tempo reale. La sfida, valida per il campionato 202526, ha visto moviole e cronacaLive fornire dettagli sulle fasi salienti dell'incontro.

7' Alisson Santos scores! SSC Napoli 1-0 Torino

7' Alisson Santos! La magia del brasiliano porta avanti il Napoli! #NapoliTorino 1-0