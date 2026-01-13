Caso Tedofori Silvio Fauner | Preferita gente dello spettacolo a noi dello sport
L’intervista di Silvio Fauner alla Gazzetta dello Sport solleva dubbi sui criteri di selezione dei tedofori per Milano Cortina 2026. Il campione azzurro sottolinea come spesso si privilegino figure dello spettacolo e influencer rispetto a ex atleti e sportivi. La discussione riguarda l’importanza di riconoscere il ruolo degli sportivi e la trasparenza nel processo di scelta, rispetto a un approccio che sembra favorire la notorietà di personaggi pubblici.
Fanno discutere i criteri di selezione dei tedofori di Milano Cortina 2026, alla luce di un’intervista di oggi alla Gazzetta dello Sport di Silvio Fauner, ex fondista e storico oro nella staffetta 4×100 a Lillehammer 1994: “Dovrebbe essere una cosa automatica pensare a noi, non solo da parte del Coni, ma anche della Fisi, che non tutela ciò che hanno fatto i suoi ex atleti e della Fondazione Milano Cortina” ha detto il campione azzurro, puntando l’attenzione sui tanti vip e influencer che in queste settimane hanno preso parte al viaggio della fiamma olimpica. Fauner ha lamentato l’esclusione dal gruppo dei 10. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
