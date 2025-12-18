Chi è Francesca Faccini la Venere ‘in carne e ossa’ di Welcome to Meraviglia

Francesca Faccini, nota come la Venere ‘in carne e ossa’ di Welcome to Meraviglia e influencer di Open to Meraviglia, ha fatto il suo debutto pubblico alla conferenza stampa di fine anno, affiancando Daniela Santanchè. Protagonista di una campagna del ministero del Turismo che ha suscitato polemiche, la sua presenza ha attirato l’attenzione, portando il suo volto e la sua personalità sotto i riflettori.

© Lettera43.it - Chi è Francesca Faccini, la Venere ‘in carne e ossa’ di Welcome to Meraviglia La Venere di Botticelli influencer di Open to Meraviglia, protagonista della campagna del ministero del Turismo che aveva scatenato polemiche, si è presentata in carne e ossa alla conferenza stampa di fine anno a fianco di Daniela Santanchè. O meglio, lo ha fatto la ragazza scelta per impersonare la più bella delle dee nella nuova compagna del MiTur, “Welcome to Meraviglia”: Francesca Faccini, 23enne studentessa romana iscritta a Psicologia, lunghi capelli biondi ondulati e occhi azzurri, scelta tra circa 300 candidate. «È una bella responsabilità, ma sono molto felice. Coglierò l’occasione per visitare i luoghi della nostra bella Italia che ancora non conosco», ha detto la ragazza. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Welcome to Meraviglia, la Venere ‘in carne e ossa’ è la studentessa Francesca Faccini Leggi anche: “Welcome to Meraviglia”, la Venere dello spot di Santanché in carne e ossa: le foto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Chi è Francesca, il volto della "Venere di Botticelli" nello spot del ministero del turismo - Occhi azzurri intensi, capelli lunghi e biondi, sorriso luminoso, trucco essenziale, jeans, maglioncino celeste e sneakers: è questo lo stile sobrio di Francesca Faccini, 23 anni, romana, presentata a ... lasicilia.it

Welcome to Meraviglia, la Venere 'in carne e ossa' è la studentessa Francesca Faccini - Sogna di fare l'attrice la testimonial della campagna per la promozione del turismo in Italia ... msn.com

Turismo, la Venere di Botticelli influencer di Open to Meraviglia prende vita. Ecco chi è - Presentata la 23enne studentessa di psicologia Francesca Faccini che dà il volto alla ... msn.com

Turismo, Santanchè svela la reale Venere di Welcome to Meraviglia

Un’indagine condotta dai Medici per i Diritti Umani (MEDU) evidenzia le condizioni di sfruttamento dei braccianti impiegati nella raccolta degli agrumi nella Piana di Gioia Tauro Leggi l'articolo di Francesca Faccini su #ilfattoalimentare https://ilfattoalimentare. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.