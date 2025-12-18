Chi è Francesca Faccini la Venere ‘in carne e ossa’ di Welcome to Meraviglia

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Faccini, nota come la Venere ‘in carne e ossa’ di Welcome to Meraviglia e influencer di Open to Meraviglia, ha fatto il suo debutto pubblico alla conferenza stampa di fine anno, affiancando Daniela Santanchè. Protagonista di una campagna del ministero del Turismo che ha suscitato polemiche, la sua presenza ha attirato l’attenzione, portando il suo volto e la sua personalità sotto i riflettori.

chi 232 francesca faccini la venere 8216in carne e ossa8217 di welcome to meraviglia

© Lettera43.it - Chi è Francesca Faccini, la Venere ‘in carne e ossa’ di Welcome to Meraviglia

La Venere di Botticelli influencer di Open to Meraviglia, protagonista della campagna del ministero del Turismo che aveva scatenato polemiche, si è presentata in carne e ossa alla conferenza stampa di fine anno a fianco di Daniela Santanchè. O meglio, lo ha fatto la ragazza scelta per impersonare la più bella delle dee nella nuova compagna del MiTur, “Welcome to Meraviglia”: Francesca Faccini, 23enne studentessa romana iscritta a Psicologia, lunghi capelli biondi ondulati e occhi azzurri, scelta tra circa 300 candidate. «È una bella responsabilità, ma sono molto felice. Coglierò l’occasione per visitare i luoghi della nostra bella Italia che ancora non conosco», ha detto la ragazza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: Welcome to Meraviglia, la Venere ‘in carne e ossa’ è la studentessa Francesca Faccini

Leggi anche: “Welcome to Meraviglia”, la Venere dello spot di Santanché in carne e ossa: le foto

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

232 francesca faccini venereChi &#232; Francesca, il volto della "Venere di Botticelli" nello spot del ministero del turismo - Occhi azzurri intensi, capelli lunghi e biondi, sorriso luminoso, trucco essenziale, jeans, maglioncino celeste e sneakers: è questo lo stile sobrio di Francesca Faccini, 23 anni, romana, presentata a ... lasicilia.it

232 francesca faccini venereWelcome to Meraviglia, la Venere 'in carne e ossa' &#232; la studentessa Francesca Faccini - Sogna di fare l'attrice la testimonial della campagna per la promozione del turismo in Italia ... msn.com

232 francesca faccini venereTurismo, la Venere di Botticelli influencer di Open to Meraviglia prende vita. Ecco chi &#232; - Presentata la 23enne studentessa di psicologia Francesca Faccini che dà il volto alla ... msn.com

Turismo, Santanchè svela la reale Venere di Welcome to Meraviglia

Video Turismo, Santanchè svela la reale Venere di Welcome to Meraviglia

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.