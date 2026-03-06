Dilemma Ferguson caviglia ko e futuro sempre più lontano da Roma

Ferguson ha subito un infortunio alla caviglia che lo terrà fuori dal campo per un certo periodo. La sua presenza in campo è stata limitata da diversi problemi fisici, riducendo le occasioni di giocare e dimostrare il suo valore. La sua esperienza con la maglia giallorossa si sta rivelando difficile, con poche opportunità di incidere e molte difficoltà legate agli infortuni.

Tanti infortuni e poche occasioni per mettersi in mostra. L'esperienza giallorossa di Ferguson è risultata fino ad ora un vero e proprio incubo. Il giovane attaccante in prestito dal Brighton soffre di un problema alla caviglia a cui non trova rimedio. Le strade di Ferguson e la Roma sono destinate a separarsi. Da predestinato alla rottura del crociato: l'arrivo dal Gasp per rilanciarsi. "Giocare per la Roma è un onore. Spero di ripagare la fiducia di club e allenatore con molti gol". Così si presentava Evan Ferguson al suo arrivo nella Capitale sui canali ufficiali del club. Dopo due stagioni complicate, tra la rottura del crociato e un prestito poco felice al West Ham, il giovane attaccante classe 2004 decide di iniziare una nuova avventura in Serie A, approdando alla corte del Gasp.