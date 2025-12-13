Gimenez la caviglia non dà tregua | Supercoppa a rischio e futuro sempre più in bilico

Santiago Gimenez continua a essere alle prese con problemi alla caviglia, che minacciano la sua partecipazione alla Supercoppa e mettono in discussione il suo futuro. Il giocatore è fermo da settimane, e l’infermeria rimane il suo principale avversario, alimentando incertezza sul suo rientro in campo.

C'è un'infermeria che fa rumore anche quando resta in silenzio. È quella che riguarda Santiago Gimenez, fermo ormai da settimane per un problema alla caviglia che continua a frenare il suo ritorno in campo. Un fastidio nato come contrattempo di poco conto e diventato, giorno dopo giorno, un vero caso rossonero. L'attaccante messicano non si allena ancora con il gruppo e, mentre il calendario corre e la Supercoppa si avvicina, intorno al suo nome iniziano ad addensarsi interrogativi che vanno ben oltre il semplice recupero fisico. Nome completo Santiago Tomás Giménez Posizione Attaccante Squadra attuale AC Milan Nazione Luogo di nascita Buenos Aires Data di nascita Aprile 18, 2001 00:00 Età 24 Peso (Kg) 79 Altezza (cm) 182 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 9 - Per Game Partite iniziate 8 0. Serieagoal.it Gimenez si sfoga: «Sto giocando con un infortunio alla caviglia, ora mi fermo» - Il suo unico sigillo stagionale resta quello del 23 settembre in Coppa Italia contro il Lecce, in ... ilmessaggero.it Gimenez: «Gioco da mesi con la caviglia infortunata, ora mi fermo». Il Milan perde il suo attaccante - Criticato per non avere ancora segnato un gol in campionato con il Milan di Massimiliano Allegri (ha colpito solo nel match di Coppa Italia contro il Lecce il 23 settembre), Santiago Gimenez si è ... corriere.it IL MISTERO GIMENEZ: Supercoppa a Rischio & Futuro Milan Il caso di Santiago Gimenez si infittisce: l'attaccante è fermo da più di un mese (6 gare saltate) per un "problema" alla caviglia, ma le diagnosi ufficiali sono un mistero. La trasferta in Arabia pe x.com Da quello che filtra, da qualche giorno Santiago Gimenez ha ripreso a correre senza sentire dolore alla caviglia. Con ogni probabilità l'attaccante Messicano salterà anche la partita contro il Sassuolo ma ogni valutazione verrà rimandata di qualche giorno. All - facebook.com facebook