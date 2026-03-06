Digitale Google Challenge Campania | sfida a colpi di idee innovative

La Google Challenge in Campania si concentra sulla promozione di idee innovative, coinvolgendo università e grandi imprese tecnologiche. L’obiettivo è valorizzare il ruolo delle università come centri di sperimentazione e collaborazione interdisciplinare, creando un ponte tra il mondo accademico e il settore tecnologico. La sfida mira a stimolare progetti che possano portare a soluzioni nuove e pratiche nel campo digitale.

Valorizzare il ruolo dell'università come luogo di innovazione, sperimentazione e collaborazione interdisciplinare, favorendo l'incontro tra il mondo accademico e quello delle grandi imprese tecnologiche. E' "Google Challenge Campania 2026", l'evento regionale rivolto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti degli Atenei della Campania, senza distinzione di area disciplinare, realizzato in collaborazione con Google e con il supporto delle associazioni studentesche. L'appuntamento è l'11 e 12 marzo 2026 nel Complesso federiciano di San Giovanni a Teduccio, in Corso Nicolangelo Protopisani, 70. L'evento punta a sviluppare competenze...