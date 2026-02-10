Puglia investe sui giovani | 7 milioni per nuove imprese e idee innovative entro i 29 anni Mentori supportati

La Regione Puglia ha annunciato oggi un investimento di 7 milioni di euro per sostenere le idee dei giovani under 29. L’obiettivo è finanziare nuove imprese innovative, con l’aiuto di mentori che accompagnano i giovani nel percorso. La regione lancia così ‘Go – Generazione in Orbita’, un progetto che mira a dare forza ai giovani imprenditori, puntando sulla creatività e le idee fresche.

Puglia: Sette Milioni per le Idee dei Giovani, la Regione Punta su ‘Go – Generazione in Orbita’. La Regione Puglia ha ufficializzato oggi, 10 febbraio 2026, il lancio di ‘Go – Generazione in orbita’, un’iniziativa ambiziosa volta a sostenere l’imprenditorialità giovanile attraverso finanziamenti dedicati a progetti innovativi. L’annuncio, giunto nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede della Presidenza regionale a Bari, apre una finestra di opportunità per i giovani pugliesi tra i 18 e i 29 anni. L’obiettivo dichiarato è quello di incentivare la nascita di nuove imprese e la concretizzazione di idee che possano contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Puglia Giovani

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Puglia Giovani

Argomenti discussi: Formazione senza confini; Al via XIX edizione della Start Cup Puglia, un premio per le imprese innovative pugliesi; Start Cup Puglia 2026: riparte la gara per le idee più innovative; Premio PA OK! alla Puglia: a Roma trionfa il progetto #mareAsinistra.

Puglia, la Regione scommette sui giovani: pronti 3 milioni di investimenti. Decaro: Puntiamo sui talentiLa Regione Puglia ha predisposto un investimento da tre milioni di euro per sostenere i gruppi informali di pugliesi tra i 18 e i 29 anni e stimolarne ... affaritaliani.it

Giochi del Mediterraneo, Progetto Scuole investe sui giovaniIl Progetto Scuole dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 entra nel vivo. L'ex pallavolista e olimpionico Luigi Mastrangelo, responsabile dell'iniziativa, ha incontrato il 29 ottobre gli studenti ... ansa.it

Firmato a Palazzo Chigi il Protocollo d’Intesa: : l’obiettivo è favorire l’accesso al credito per chi investe nella Zona economica speciale, tra cui la Puglia e la Basilicata - facebook.com facebook