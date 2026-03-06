Fregata Martinengo verso Cipro | missione congiunta con 3 nazioni

La fregata missilistica Federico Martinengo sta per intraprendere una missione verso le acque di Cipro. La nave partecipa a un'operazione congiunta che coinvolge anche le marine di Spagna, Francia e Olanda. L'operazione si svolge nel Mar Mediterraneo e riguarda l'area intorno all'isola cipriota. La partenza della nave segna l'inizio di un'attività militare coordinata tra le nazioni coinvolte.

La fregata missilistica Federico Martinengo sta per essere dispiegata verso le acque di Cipro, integrando uno sforzo congiunto con Spagna, Francia e Olanda. Questa unità della Marina militare italiana, appena rientrata a Taranto dalla missione Eunavfor Aspides nel Mar Rosso, si prepara a proteggere l'isola da minacce provenienti dall'Iran. L'imbarcazione, operativa dal 2018, appartiene alla classe Bergamini, un progetto navale frutto di una collaborazione italo-francese. L'equipaggio standard conta tra i 168 e i 185 militari pronti all'intervento immediato. Capacità difensive e storia del nome La potenza di fuoco a bordo è garantita da un cannone prodiero capace di gestire obiettivi terrestri a lungo raggio, oltre al tiro antiaereo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Italia invia la fregata Martinengo a CiproÈ la fregata missilistica Federico Martinengo la nave della Marina militare italiana indicata per la difesa dell'area di Cipro, per l'operazione...

La fregata Martinengo inviata a difesa di Cipro: l’Italia si unisce a Spagna, Francia e OlandaAGI - È la fregata missilistica Federico Martinengo la nave della Marina militare italiana destinata all'area di Cipro, nell'ambito dell'operazione...

Tutto quello che riguarda Fregata Martinengo.

Temi più discussi: Fregata italiana verso Cipro? Le ipotesi Fasan, Martinengo e Caio Duilio: cosa può succedere; Guerra in Iran, tutti gli aggiornamenti in diretta; Il Washington Post: Mosca sta aiutando l’Iran. Cnn: La Cina potrebbe fornire componenti missilistici. Guterres: Rischio spirale incontrollabile; Legge elettorale, preferenze e collegi uninominali. Cosa cambia con la nuova proposta della maggioranza?.

Guerra in Iran, la fregata missilistica italiana Martinengo inviata a difesa di Cipro: almeno 160 militari a bordoÈ la fregata missilistica 'Federico Martinengo' la nave della Marina militare italiana indicata per la difesa dell'area di Cipro, per l'operazione nell'ambito di ... ilmattino.it

Guerra in Iran, la fregata missilistica italiana Martinengo inviata a difesa di Cipro: almeno 160 militari a bordoÈ la fregata missilistica 'Federico Martinengo' la nave della Marina militare italiana indicata per la difesa dell'area di Cipro, ... msn.com

L'Italia invierà la fregata missilistica "Federico Martinengo" per partecipare alla difesa dell'area di Cipro, isola nel Mediterraneo dove è presente una base britannica recentemente presa di mira dall'Iran in risposta agli attacchi di USA e Israele. Alla missione pa - facebook.com facebook

Fregata italiana verso Cipro Le ipotesi Fasan, Martinengo e Caio Duilio: cosa può succedere x.com