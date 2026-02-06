Orientamento allo studio e al lavoro | il Gruppo Spaggiari parma acquisisce Jobiri

Da parmatoday.it 6 feb 2026

Il Gruppo Spaggiari di Parma ha appena annunciato l’acquisizione di Jobiri, piattaforma che aiuta studenti e giovani a orientarsi tra studi e lavoro. Ora l’obiettivo è offrire strumenti più efficaci per guidare le scelte di chi si affaccia al mondo dell’istruzione e dell’occupazione. La notizia arriva in un momento in cui orientarsi tra percorsi di studio e carriere rappresenta una vera sfida per molti giovani italiani.

Orientarsi tra percorsi di studio e scelte lavorative è oggi una delle sfide più complesse per gli studenti. Già dalle scuole medie i giovani sono chiamati a prendere decisioni, partendo dalle proprie aspirazioni lavorative. Ma la difficoltà nel leggere le opportunità disponibili tra scuole.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

