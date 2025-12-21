I giornalisti cattolici incontrano l’arcivescovo Lorefice | La stampa sia libera e al servizio della verità
“Oggi viviamo una crisi delle parole: dobbiamo liberare, disarmare, ‘inverare’ le parole per evitare che la menzogna diventi notizia. Per farlo, abbiamo però bisogno di una stampa libera da ogni condizionamento perché comunicare significa seminare speranza”. Lo ha detto l’Arcivescovo di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
