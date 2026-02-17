Sicilia riflette sul futuro della fede | il libro di Bazoli apre un dialogo intergenerazionale tra crisi e spiritualità

Il libro di Bazoli ha suscitato discussioni in Sicilia, dove molti si interrogano sul ruolo della fede nel mondo di oggi. La pubblicazione, che analizza le sfide della spiritualità in un’epoca di crisi, ha portato alla luce le preoccupazioni di diverse generazioni. Nei caffè e nelle piazze dell'isola, le persone condividono storie e dubbi, cercando di trovare un senso in un tempo di cambiamenti veloci. La discussione si concentra sulla capacità della fede di adattarsi e di restare significativa per i giovani come per gli anziani.

Un Dialogo Intergenerazionale sulla Fede Attraversa la Sicilia: Il Libro di Bazoli e la Ricerca di Senso nel Contemporaneo. Un nuovo libro, “Vita eterna” di Alberto Bazoli, ha dato il via a un itinerario di incontri e riflessioni sulla fede in diverse località siciliane, da Enna ad Aidone, in questi giorni di febbraio 2026. L’iniziativa mira a riaprire un dialogo sulle questioni esistenziali più profonde, colmando un vuoto nel dibattito pubblico e offrendo uno spazio di confronto tra generazioni diverse. L’opera si propone di esplorare il ruolo della spiritualità in un’epoca segnata da rapidi cambiamenti e incertezze.🔗 Leggi su Ameve.eu

