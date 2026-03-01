Perin è ancora il titolare tra i pali della Juventus e si appresta a difendere la porta all’Olimpico, mentre Di Gregorio si trova in un momento complicato tra panchina e prospettive future. La scelta del tecnico Spalletti di affidarsi all’esperto portiere si va consolidando, lasciando meno spazio all’altro giocatore. La situazione rimane sotto osservazione, ma al momento non ci sono segnali di cambiamenti imminenti.

Rinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve Celik Juventus, il turco stasera sfiderà il suo futuro? Il piano dei bianconeri in vista dell’estate e i possibili scenari Koopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il classe 2005 è nella lista di Comolli per la porta. Le ultimissime sulla possibile trattativa con il Tolosa Carnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati in caso di addio di Di Gregorio: la posizione dei bianconeri su di lui Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin ancora titolare, il sorpasso ai danni di Di Gregorio è definitivo? Cosa filtra e la strategia di Spalletti per il portiere

Perin Juve, il portiere verso l’addio ai bianconeri a fine stagione? Cosa filtra e i possibili scenari in vista dell’estatedi Redazione JuventusNews24Perin Juve, l’estremo difensore bianconero valuta concretamente l’addio a fine stagione dopo il mancato trasferimento al...

Perin o Di Gregorio? Chi gioca in Juve Galatasaray: la scelta di Spalletti dovrebbe ricadere su questo portiere. Ultimissime novitàCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Tutto quello che riguarda Perin

Temi più discussi: Di Gregorio e Perin, chi gioca titolare contro la Roma? Il ballottaggio in casa Juventus in vista della sfida dell’Olimpico; Juve, cambio tra i pali per la sfida al Galatasaray? Tentazione Perin; Di Gregorio, la frase di Spalletti che prende le distanze e lo retrocede in panchina; Juve-Galatasaray, ufficiali: Perin, Yildiz e David dal 1'. McKennie terzino.

Roma-Juventus, Perin o Di Gregorio? La decisione di SpallettiPerin o Di Gregorio? Chi sarà il portiere titolare della Juventus in vista della sfida della 27^ giornata di campionato contro la Roma? fantamaster.it

Di Gregorio e Perin, chi gioca titolare contro la Roma? Il ballottaggio in casa Juventus in vista della sfida dell’OlimpicoLa Juventus nel ventisettesimo turno affronterà la Roma in una sfida di fondamentale importanza: tra i pali è ballottaggio tra Di Gregorio e Perin ... goal.com

Possibili formazioni #RomaJuve Roma (3-4-2-1) Svilar; Ghilardi, Ndicka, Mancini; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Pisilli, Pellegrini; Malen. JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Kelly, Bremer, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Davi x.com

NEWS - Bonny, McTominay, Anguissa, De Bruyne, Solomon, Maldini, Dybala, Pasalic, Perin, Gila Tutte le novità https://shorturl.at/aKsoQ - facebook.com facebook