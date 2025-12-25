AGI - Alle prime luci dell'alba i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Direzione distrettuale Antimafia partenopea hanno rintracciato e arrestato il latitante Antonio Aloia, 47 anni. L'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce dall'agosto 2024, quando non era rientrato in carcere dopo un permesso premio. Era detenuto per associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione illegale di armi, estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso. Aloia si nascondeva nell'appartamento di un uomo di 45 anni e quando i carabinieri di Castello di Cisterna - supportati dal team A. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Camorra, arrestato il latitante Antonio Aloia. Deve scontare 27 anni di reclusione

Leggi anche: Napoli, 45enne arrestato: deve scontare oltre 4 anni di reclusione

Leggi anche: Qualiano, 57enne arrestato: deve scontare oltre 6 anni di reclusione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Camorra: arrestato latitante Ciro Andolfi, fra i 100 più pericolosi. Ecco dove si nascondeva; Antonio Barbaro il “fantasma” è l’ultimo latitante della ‘ndrangheta di Platì; Al generale Antonio De Vita la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri; Camorra, Carabinieri arrestano boss latitante a Barra.

Camorra, arrestato Antonio Aloia: era latitante da 16 mesi - Si nascondeva in un appartamento di Gricignano d'Aversa e quando i carabinieri hanno fatto irruzione, stava dormendo. rainews.it