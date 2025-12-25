Camorra arrestato il latitante Antonio Aloia Deve finire di scontare 27 anni di reclusione
AGI - Alle prime luci dell'alba i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Direzione distrettuale Antimafia partenopea hanno rintracciato e arrestato il latitante Antonio Aloia, 47 anni. L'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce dall'agosto 2024, quando non era rientrato in carcere dopo un permesso premio. Era detenuto per associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione illegale di armi, estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso. Aloia si nascondeva nell'appartamento di un uomo di 45 anni e quando i carabinieri di Castello di Cisterna - supportati dal team A. 🔗 Leggi su Agi.it
