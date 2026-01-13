Agente di polizia penitenziaria ferito al volto con una lametta da un detenuto
Nella giornata di ieri, un agente di polizia penitenziaria del carcere di Caltagirone è stato ferito al volto con una lametta da un detenuto italiano affetto da problemi psichiatrici. L’incidente si è verificato nel reparto
Nella giornata di ieri, un agente di polizia penitenziaria in servizio presso il reparto "Blocco 200" del carcere di Caltagirone è stato aggredito da un detenuto italiano, affetto da problemi psichiatrici. Dopo aver avuto un colloquio con l’educatrice, l'aggressore stava rientrando presso il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
