Agente di polizia penitenziaria ferito al volto con una lametta da un detenuto

Nella giornata di ieri, un agente di polizia penitenziaria in servizio presso il reparto "Blocco 200" del carcere di Caltagirone è stato aggredito da un detenuto italiano, affetto da problemi psichiatrici. Dopo aver avuto un colloquio con l’educatrice, l'aggressore stava rientrando presso il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

