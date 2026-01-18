Tifosi ospiti aggrediti sugli spalti del Cus durante una partita di basket sospesa gara di serie C
Durante una partita di basket di serie C al Cus, alcuni tifosi ospiti sono stati vittime di un'aggressione sugli spalti, portando alla sospensione della gara. Questo episodio evidenzia ancora una volta l'importanza di garantire un ambiente sicuro e rispettoso durante gli eventi sportivi, affinché il fair play e la convivialità possano prevalere anche in situazioni di competizione.
Una giornata di sport macchiata dalla violenza sugli spalti durante una partita di basket di serie C. Si è concluso così ieri pomeriggio il match tra Cus Palermo e Automondo Virtus Trapani sul parquet della struttura sportiva universitaria di via Altofonte. Una gara, valevole per la sedicesima. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Durante Metz-Lens di Ligue 1 succede di tutto sugli spalti: partita sospesa per ben tre volte
Leggi anche: Basket Nella Divisione regionale 1. I Legends di Rossi ospiti del Cus Pisa: "Gara impegnativa»
[#seriec]Al "Moccagatta", davanti a oltre 100 tifosi ospiti, per il Picchio arriva la quarta sconfitta del proprio campionato, la seconda del 2025. Ko che brucia dopo un primo tempo dominato con numerose palle gol non concretizzate. Recriminano gli uomini del - facebook.com facebook
Napoli-Sassuolo, settore ospiti semideserto: appena 19 tifosi. Il motivo x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.