Tifosi ospiti aggrediti sugli spalti del Cus durante una partita di basket sospesa gara di serie C

Durante una partita di basket di serie C al Cus, alcuni tifosi ospiti sono stati vittime di un'aggressione sugli spalti, portando alla sospensione della gara. Questo episodio evidenzia ancora una volta l'importanza di garantire un ambiente sicuro e rispettoso durante gli eventi sportivi, affinché il fair play e la convivialità possano prevalere anche in situazioni di competizione.

