Tifosi ospiti aggrediti sugli spalti del Cus durante una partita di basket sospesa gara di serie C

Da palermotoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita di basket di serie C al Cus, alcuni tifosi ospiti sono stati vittime di un'aggressione sugli spalti, portando alla sospensione della gara. Questo episodio evidenzia ancora una volta l'importanza di garantire un ambiente sicuro e rispettoso durante gli eventi sportivi, affinché il fair play e la convivialità possano prevalere anche in situazioni di competizione.

Una giornata di sport macchiata dalla violenza sugli spalti durante una partita di basket di serie C. Si è concluso così ieri pomeriggio il match tra Cus Palermo e Automondo Virtus Trapani sul parquet della struttura sportiva universitaria di via Altofonte. Una gara, valevole per la sedicesima. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

