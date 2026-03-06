Derby scudetto? Per i bookie l' Inter è già campione | scommesse pagate a 11 giornate dalla fine

Secondo i bookmaker, l’Inter è ormai vicina alla vittoria dello scudetto, con una probabilità stimata del 95%. Le scommesse sono già aperte e alcune sono state pagate a 11 giornate dalla fine del campionato. La squadra nerazzurra si avvicina sempre di più al titolo, mentre gli scommettitori sembrano fiduciosi nel pronostico.

Il derby è sempre il derby, ma non sarà decisivo per le sorti dello scudetto. Ne sono convinti i bookmaker, che ritengono quantomeno improbabile che i rossoneri - anche in caso di vittoria - possano rimontare l'Inter in questo finale di campionato. Qualcuno si spinge addirittura oltre: Snai ha infatti deciso di pagare in anticipo le puntate antepost sui nerazzurri campioni d'Italia. A undici giornate dalla fine si tratta di una scelta clamorosa e decisamente inedita negli ultimi anni. Non servirà dunque aspettare il risultato del posticipo di domenica sera contro il Milan, tantomeno l'aritmetica, per il mercato delle quote il 21° scudetto è già saldamente nelle mani dei nerazzurri.