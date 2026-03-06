Derby romagnolo | Forlì sfida la corazzata Rubicone in Serie B

Sabato alle 20.30 al PalaRomiti si svolge il derby romagnolo di Serie B maschile di volley tra Querzoli Volley Forlì e Sab Group Rubicone. La partita rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione e mette di fronte due squadre con ambizioni di alta classifica. L’incontro si gioca in un palazzetto che si prepara ad accogliere un pubblico interessato a seguire questa sfida.

Derby Romagnolo cruciale: Dole Rimini-Forlì, sfida diretta per la salvezza in Serie A2. Obiettivo riscatto al Flaminio. Domenica 15 febbraio, alle 18:00 al Flaminio di Rimini, si gioca un derby cruciale per la Serie A2 di basket.

