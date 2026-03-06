Derby perso al 90? | la città di San Benedetto si sveglia stordita

San Benedetto si è svegliata stordita dopo il derby perso all’ultimo minuto dalla Sambenedettese contro l’Ascoli, con il risultato di 1-0. La partita si è conclusa con un gol decisivo al novantesimo minuto, lasciando i tifosi locali delusi e senza parole. La città si trova ora a riflettere su un risultato che ha cambiato le sorti dell’incontro negli ultimi istanti.

La delusione ha preso il sopravvento a San Benedetto dopo un derby che ha la Sambenedettese cedere all'Ascoli per 1-0, con una rete decisiva arrivata al novantesimo minuto. La città, inizialmente elettrizzata da un primo tempo promettente, si è svegliata stordita dalla sconfitta che arriva dopo novantanove anni di attesa. I locali del centro erano rimasti chiusi durante l'incontro perché i titolari avevano scelto di seguire la squadra allo stadio, riaprendosi solo quando il fischio finale ha sancito l'esito negativo. L'atmosfera nelle strade attorno al Riviera delle Palme è passata rapidamente dall'euforia iniziale alla rabbia contenuta e infine a una malinconia profonda che dura fino al giorno successivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il derby sorride al Forte dei Marmi. Il Pietrasanta si sveglia troppo tardipietrasanta 1 forte dei marmi 2 PIETRASANTA (4-4-1-1): Gega; Fioretti, Da Prato (27’ st G.

San Benedetto al voto. Continuità San Filippo Neri. Boom di voti per VesperiniSono arrivati i primi verdetti dell’election day che si è concluso ieri a San Benedetto per il rinnovo dei Comitati di quartiere.

Tutti gli aggiornamenti su San Benedetto.

Argomenti discussi: Calcio C, il Ravenna pareggia in casa, guadagna un punto sull'Arezzo ma scende al terzo posto; Samb, sudore e coraggio non bastano. Vince l’Ascoli al 90°.