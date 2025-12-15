San Benedetto al voto Continuità San Filippo Neri Boom di voti per Vesperini

Sono arrivati i primi verdetti dell' election day che si è concluso ieri a San Benedetto per il rinnovo dei Comitati di quartiere. Nei circondari dove le operazioni di voto si sono concluse nel primo pomeriggio, gli spogli sono già definitivi, offrendo un primo quadro sull'esito della tornata elettorale. Tra i risultati pervenuti c'è quello del quartiere San Filippo Neri, dove Roberto Vesperini si avvia verso il rinnovo del mandato di presidente dopo aver ottenuto 176 preferenze. Contestualmente è stato nominato anche il nuovo direttivo, composto, oltre che dallo stesso Vesperini, da Laura Bastarelli, Giuseppina Caffarini, Sandra Milloni e Domenico D'Aiello.

