Ferrante | Inter il Milan unico ostacolo per lo Scudetto Nkunku mi piace vede la porta

Marco Ferrante, ex attaccante di molte squadre in Serie A, ha detto che l’Inter vede il Milan come l’unico vero ostacolo per lo Scudetto. Ha anche commentato Nkunku, dicendo che gli piace e che ha il talento di vedere la porta. Ferrante ha espresso le sue opinioni durante una trasmissione radiofonica, analizzando la corsa al titolo tra le due grandi squadre milanesi e altri possibili protagonisti.

Marco Ferrante, ex attaccante in Serie A per Napoli, Parma, Piacenza, Torino, Inter, Bologna e Ascoli, attualmente direttore generale dell'Ischia, in Serie D, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'TMW Radio'. In particolare, si è soffermato sulla lotta Scudetto nel massimo campionato. Sull'Inter capolista e su chi deve temere per lo Scudetto: "La Juventus ha una quadratura con Luciano Spalletti, ma non è all'altezza di poter impensierire l'Inter. L'unica che per numeri si avvicina è il Milan, che avrà anche la chance del derby. L'unico ostacolo è quello rossonero.

Nel suo approfondimento, Bucciantini valuta le possibilità di successo delle principali contendenti allo Scudetto, evidenziando punti di forza e debolezze di Inter, Napoli, Milan e Roma.

Il Milan di Allegri ha vinto a Bologna, portando a casa una vittoria importante.

