Se l’Inter vince il derby lo scudetto può arrivare già ad aprile | la data da segnare

Il prossimo fine settimana si giocherà il derby di Milano tra Milan e Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20:45. La partita potrebbe avere un impatto importante sulla corsa allo scudetto, considerando che una vittoria dell’Inter potrebbe portare i nerazzurri a mettere una seria ipoteca sul titolo già ad aprile. La sfida rappresenta un momento chiave per la stagione della Serie A.

Scudetto Inter. Il prossimo weekend sarà decisivo per la Serie A. Domenica 8 marzo alle ore 20:45 andrà infatti in scena il derby di Milano tra Milan e Inter che potrebbe avvicinare definitivamente lo scudetto dell’Inter. I tifosi nerazzurri iniziano già a chiedersi quando può vincere lo scudetto l’Inter e quale potrebbe essere la data della festa. A dieci giornate dalla fine del campionato l’Inter guida la classifica con dieci punti di vantaggio sui rossoneri. In caso di vittoria nella stracittadina, i nerazzurri salirebbero a +13, un margine che a nove giornate dal termine della stagione apparirebbe estremamente difficile da recuperare. Anche un pareggio, in realtà, potrebbe risultare favorevole alla squadra di Cristian Chivu, che manterrebbe invariato il distacco e resterebbe comunque in una posizione di grande vantaggio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La corsa di Chivu: da derby a derby, l’Inter può chiudere i conti scudettoTra tormenti e lamenti basta poco per scoprirsi vincenti: con 10 punti da amministrare da qui alla fine del campionato, Cristian Chivu si avvicina a...

Ranocchia sicuro: Chivu non mi ha stupito. Inter, dopo Bodo c'è un grande vantaggioL’ex difensore è stato compagno di squadra dell'attuale tecnico nerazzurro: Pesa il ko di Lautaro, ma ci sono tante soluzioni ... tuttosport.com

Ranocchia: "Derby decisivo solo se vince l' #Inter. Mai avuto dubbi su Chivu perché..." x.com

