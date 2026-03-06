Denzel Washington il suo controverso biopic Netflix su Annibale entrerà in lavorazione a giugno

A giugno inizieranno le riprese del biopic su Annibale, il generale cartaginese noto per aver attraversato le Alpi con gli elefanti. Il film sarà prodotto da Netflix e avrà come protagonista Denzel Washington. La produzione si concentrerà sulla figura storica di Annibale e sulla sua campagna contro Roma. La pellicola promette di portare sullo schermo una narrazione dettagliata di avvenimenti storici noti.

Annibale, il generale cartaginese che sfidò Roma attraversando le Alpi con gli elefanti, sta per arrivare su Netflix con un biopic ambizioso con protagonista Denzel Washington. Il biopic su Annibale con Denzel Washington entra finalmente in produzione. Il film Netflix, diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan, racconterà le campagne militari contro Roma durante la Seconda guerra punica. Un biopic epico su Annibale prende finalmente forma Dopo anni di sviluppo e speculazioni, il progetto cinematografico dedicato ad Annibale sembra finalmente pronto a compiere il passo decisivo. Il biopic prodotto da Netflix e diretto da Antoine Fuqua inizierà infatti le riprese nel giugno 2026, riportando sul grande schermo una delle figure militari più leggendarie dell'antichità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

