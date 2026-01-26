Luigi Zeno | Recitare è qualcosa di innato Ne La Scuola su Netflix il mio personaggio è controverso

Luigi Zeno, giovane attore italiano, ha ricevuto il premio al Sorrento Film & Food Festival 2026 per la sua interpretazione intensa e autentica. Con un talento riconosciuto dalla critica, si distingue per rigore, sensibilità e presenza scenica. Nel suo ruolo in La Scuola su Netflix, interpreta un personaggio controverso, dimostrando la sua capacità di affrontare ruoli complessi e di suscitare riflessione.

