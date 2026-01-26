Luigi Zeno | Recitare è qualcosa di innato Ne La Scuola su Netflix il mio personaggio è controverso
Luigi Zeno, giovane attore italiano, ha ricevuto il premio al Sorrento Film & Food Festival 2026 per la sua interpretazione intensa e autentica. Con un talento riconosciuto dalla critica, si distingue per rigore, sensibilità e presenza scenica. Nel suo ruolo in La Scuola su Netflix, interpreta un personaggio controverso, dimostrando la sua capacità di affrontare ruoli complessi e di suscitare riflessione.
Luigi Zeno è uno dei giovani attori italiani di maggior talento. All’inizio di gennaio è stato premiato al Sorrento Film & Food Festival 2026 per la sua interpretazione intensa, autentica e di forte impatto emotivo, capace di distinguersi per rigore, sensibilità e presenza scenica, come l’ha definita la giuria. Il riconoscimento come Miglior Attore segna un passaggio importante per Luigi Zeno che quest’anno è tra i protagonisti della serie La Scuola su Netflix. A lui abbiamo chiesto di raccontarci di sé, della sua passione per la recitazione, degli insegnamenti che appreso sul set e a teatro e dei suoi progetti futuri. 🔗 Leggi su Dilei.it
Hallelujah Film Festival, il campano Luigi Zeno premiato come miglior attoreIl giovane campano Luigi Zeno è stato premiato a Castel Gandolfo come miglior attore alla prima edizione dell’Hallelujah Film Festival – Simposio Internazionale della Pace. Il premio è stato ... rainews.it
Luigi Zeno premiato come Miglior Giovane Attore al Picentia Short Film FestivalCon uno sguardo emozionato, Luigi Zeno, giovane attore napoletano classe 2007, ha ritirato il Premio come Miglior Giovane Attore al Picentia Short Film Festival, uno dei riconoscimenti più attesi e ... rainews.it
