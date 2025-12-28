Buon compleanno Michaela Biancofiore Denzel Washington

, Ivana Simeoni, Richard Clayderman, Stefano Collina, Erika Trentin.. Oggi 28 dicembre compiono gli anni: Carlo Fontanesi, ex calciatore Spal; Luisella Ciaffi, cantante, mezzosoprano; Bruno Alessandro, attore, doppiatore; Cirillo Bonora, politico; Franco Rondanini, ex calciatore Pro Patria, allenatore; Franco Capelletti, dirigente sportivo; Pietro Calogero, magistrato; Raffaele Cananzi, politico; Laura Cretara, scultrice, medaglista; Giuseppe Fezzardi, ex ciclista; Emilio Nicola Buccico, politico; Luigi Paganetto, economista; Anna Malvica, attrice, cantante; Attilio Celant, economista, geografo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

