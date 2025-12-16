La Caritas di Torino segnala un drastico calo delle donazioni, con un dimezzamento rispetto al passato. Tra le cause principali, la perdita di capacità di contribuire di chi prima donava e il fatto che il 30% delle persone che si rivolgono a loro sono ancora occupate lavorativamente. Un allarme che mette in evidenza le difficoltà economiche attuali della comunità.

© Ilfattoquotidiano.it - Caritas Torino, l’allarme per il crollo delle donazioni: “Chi aiutava non riesce più a farlo. Il 30% di chi si rivolge a noi lavora”

“Molte delle persone che prima donavano ora non riescono più a farlo”. È questa una delle tre motivazioni principali del dimezzamento delle donazioni alla Caritas di Torino. E ora anche chi prima aiutava inizia ad avere bisogno. A dirlo è Pierluigi Dovis, direttore dell’ente, in un’intervista al Corriere. Le donazioni “sono la metà rispetto al pre-Covid, quando raccoglievamo anche 600 mila euro. Oggi ci fermiamo a 300mila “. E nonostante il Natale, la situazione non migliora. Durante le feste aumentano solo i volontari, non gli introiti. “Tutto ciò è bellissimo – dice Dovis – ma non basta”. Caritas a Torino ha dovuto tagliare sulle mense, e ora consegna solo cibo nelle parrocchie. Ilfattoquotidiano.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Torino e la crisi delle donazioni, la Caritas: «Tanti a Natale chiedono di fare i volontari, ma nel 2025 siamo rimasti senza fondi per aiutare molti» x.com

La prima a lanciare l’allarme è stata la Caritas di Torino. Ci avviciniamo alla fine dell’anno e arriva il tempo dei bilanci: e fatti due conti, l’Ente caritatevole si è messo le mani nei capelli. Le donazioni sono letteralmente crollate: sempre più famiglie faticano ad a - facebook.com facebook