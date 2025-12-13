Modifiche alla viabilità per la demolizione dell' edicola in via Carducci | i dettagli

Lunedì 15 dicembre entreranno in vigore nuove modifiche alla viabilità in via Carducci a Pescara, in seguito ai lavori di demolizione dell'edicola situata lungo la strada. Le modifiche temporanee sono state predisposte per garantire sicurezza e regolare svolgimento delle operazioni di cantiere. Ecco i dettagli delle variazioni e le aree interessate.

Lunedì 15 dicembre scattano alcune modifiche alla viabilità in via Carducci a Pescara a causa dei lavori di demolizione dell'edicola presente.  Per consentire gli interventi, scatterà l'ordinanza dirigenziale dalle 9 alle 16 con il divieto di transito, nonché di sosta e di fermata con rimozione. Ilpescara.it

