Non è la scelta migliore "demolire il secondo edificio delle vecchie scuole Poggi entro la fine marzo, in concomitanza con le lezioni e con la vita scolastica di studenti e personale". Lo sottolinea il gruppo consigliare di minoranza “Sarzana protagonista” che continua a tenere alta l’attenzione sulle criticità in essere nel nuovo plesso scolastico delle Poggi. La demolizione del vecchio plesso Carducci è necessaria per completare il progetto complessivo: al posto dell’edificio ormai dismesso dovrà infatti sorgere il civic center al servizio della comunità. I consiglieri di opposizione Matteo Tiberi, Sabina Ambrogetti e Andrea Tonelli fanno però notare che, per procedere all’intervento di demolizione del fabbricato in mattoni e cemento, "si tratta di lavorazioni che rappresentano un rischio potenziale per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Addio plesso Carducci: "Ma è un errore demolire con le lezioni in corso"

