Demi Moore la foto-icona che cambiò un’epoca

Demi Moore, famosa attrice statunitense, è stata ospite di Fabio Fazio in occasione di un suo intervento televisivo. Durante la trasmissione, ha partecipato a un dialogo pubblico e ha mostrato un’immagine più morbida rispetto alle interpretazioni più seducenti degli anni Ottanta. La sua presenza ha attirato l’attenzione su alcuni aspetti della sua carriera e della sua immagine pubblica.

Bellissima e vulnerabile, addolcita rispetto alla sessualizzazione atomica che Hollywood le aveva imposto a partire dagli anni Ottanta, Demi Moore si è rivelata un'ospite perfetta da Fabio Fazio. Diafana e aliena, ha mantenuto un sorriso per nulla di circostanza ma molto coinvolto, divertita e forse commossa dall'omaggio cinematografico che gli autori di Che Tempo Che Fa concedono agli ospiti esclusivi che si alternano sulla poltrona, ha intrattenuto il suo chihuahua Pilaf tra una chiacchiera e un complimento, rendendo così non proprio illegale il desiderio, ancora di molti uomini, di essere quel cane.

Demi Moore e il bellissimo discorso sull'ossessione per la bellezza a Che tempo che fa

Demi Moore arriva da Fazio: la stella di Hollywood ospite a Che Tempo che Fa

"30 anni fa un produttore mi disse che ero un'attrice da popcorn e pensavo significasse che questo premio era qualcosa che non mi era concesso avere" - Demi Moore a #CTCF si emoziona nel rivedere il suo meraviglioso discorso ai Golden Globe

