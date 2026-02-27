Domenica, nello studio di Che Tempo che Fa, Fabio Fazio ospiterà Demi Moore, attrice di Hollywood nota per aver interpretato ruoli iconici nel corso degli anni. L'attrice arriverà per una intervista, portando con sé l’esperienza di una carriera lunga e articolata. La puntata vedrà quindi la presenza di una delle protagoniste più riconoscibili del cinema contemporaneo.

Domenica, nello studio di Che Tempo che Fa, Fabio Fazio accoglierà Demi Moore, attrice simbolo di un'epoca e protagonista di una carriera che ha saputo reinventarsi senza mai perdere centralità culturale. Demi Moore sarà ospite domenica a Che Tempo che Fa. L'annuncio di Fabio Fazio celebra una carriera iconica che attraversa decenni di cinema, da Ghost a Soldato Jane fino al recente The Substance, tra mito e continua trasformazione. "Domenica lo studio di Che Tempo che Fa accoglierà una leggenda vivente di Hollywood Demi Moore". Con queste parole, affidate ai social, Fabio Fazio ha ufficializzato un'ospitata che ha immediatamente acceso l'attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Demi Moore arriva da Fazio: la stella di Hollywood ospite a Che Tempo che Fa

Demi Moore sarà ospite a ‘Che Tempo che fa’, l’annuncio di Fabio Fazio(Adnkronos) – L'attrice statunitense Demi Moore sarà ospite di 'Che tempo che fa'.

Noah Wyle ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che faOspite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, Noah Wyle, protagonista di The Pitt, presenterà la seconda stagione della serie.

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Demi Moore domenica ospite da Fazio in studio a Che Tempo che Fa; Demi Moore sarà ospite a 'Che Tempo che fa', l'annuncio di Fabio Fazio; Rumer Willis: Non vivo del patrimonio familiare, faccio quattro lavori diversi; La figlia di Demi Moore e Bruce Willis: Faccio quattro lavori, da mamma e papà non ho nessun aiuto.

Demi Moore arriva da Fazio: la stella di Hollywood ospite a Che Tempo che FaDomenica, nello studio di Che Tempo che Fa, Fabio Fazio accoglierà Demi Moore, attrice simbolo di un'epoca e protagonista di una carriera che ha saputo reinventarsi senza mai perdere centralità cultur ... movieplayer.it

Demi Moore domenica ospite da Fazio in studio a Che Tempo che FaDomenica lo studio di Che Tempo che Fa accoglierà una leggenda vivente di Hollywood Demi Moore. L'annuncio arriva direttamente da Fabio Fazio che lo scrive postando la notizia insieme a una ... ansa.it

«Domenica lo studio di Che Tempo che Fa accoglierà una leggenda vivente di Hollywood Demi Moore». È con queste parole che Fabio Fazio ha annunciato, tramite i social, la partecipazione di Demi Moore alla prossima puntata del suo programma, scatena - facebook.com facebook

Lapo tornando da #Sanremo2026 scoprendo che domenica a #CTCF ci sarà Demi Moore: x.com