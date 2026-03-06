Delrio e la legge sull’antisemitismo | Voglio difendere gli ebrei italiani

Il senatore Graziano Delrio ha dichiarato di voler difendere gli ebrei italiani, sottolineando la sua posizione in merito alla legge sull’antisemitismo. Ha affermato che il suo obiettivo è tutelare le comunità ebraiche nel paese. Delrio, membro del riformismo cattolico dem, ha votato con il centrodestra durante la discussione sulla legge.

Senatore Graziano Delrio, esponente del riformismo cattolico dem che ha votato con il centrodestra, perché serve una legge sull’antisemitismo invece che contro ogni razzismo? "Perché l’antisemitismo ha una bimillenaria peculiarità tra le discriminazioni, indicativa della qualità della convivenza civile. Nella scorsa legislatura, da capogruppo alla Camera, mi sono impegnato per una legge contro l’omotransfobia: la destra obiettava non servisse legge specifica, mentre per noi era un’emergenza. Analogamente serve una legge contro l’antisemitismo, che è un unicum. Non ci sono camionette e scorte per chi va in chiesa o moschea, ma davanti alle sinagoghe". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

