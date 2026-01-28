Grossa buca in via Simone Martini al Vomero arriva la Polizia Municipale e transenna l'area
Una grande buca si è aperta in via Simone Martini, nel quartiere Vomero. La voragine, lunga circa cinque metri, ha costretto i vigili urbani a transennare l’area per evitare incidenti. Sul posto sono arrivati gli agenti per mettere in sicurezza la strada e capire come intervenire. Al momento nessuno è rimasto ferito. La zona rimane chiusa al traffico mentre si valutano i lavori di riparazione.
